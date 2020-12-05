شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ينعى المستشار محمد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلون. كما نعى رئيس مجلس النواب، شقيق النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته . يٌشار إلي أن الجلسة القادمة لمجلس النواب، ستعقد برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس يوم 15 ديسمبر الجارى، وهي الثالثة في دور الانعقاد السادس.

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