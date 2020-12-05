اكتشاف ثغرة أمنية تسمح بالتحكم في أجهزة آيفون ومراقبة أصحابها

كشف فريق “غوغل” الأمني، عن ثغرة أمنية جديدة تسمح بالتحكم في أجهزة آيفون عن بُعد دون أي تدخل من المُستخدم.

وتوصل الباحث الأمني بالفريق إيان بير، إلى أن تلك الثغرة كانت تجعل هواتف آيفون وأجهزة iOS الأخرى عرضة حتى شهر ماي؛ لاستغلال يسمح للمُهاجمين بإعادة التشغيل عن بُعد والتحكم الكامل فيها.

وتمنح تلك الثغرة المهاجم إمكانية قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى، وكذلك تنزيل الصور ومشاهدة صاحب الهاتف والاستماع إليه من خلال ميكروفون وكاميرا آيفون.

ونجحت شركة آبل في تجاوز تلك الثغرة الأمنية اعتباراً من شهر ماي الماضي، وذلك عبر “iOS 13.5“، دون وجود دلائل حول استغلال تلك الثغرة من عدمه.