شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "10 ملايين وجبة" الإماراتية تحصد مجموعة جوائز دولية مرموقة والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020

حصدت حملة "10 ملايين وجبة" الإماراتية، مجموعة جوائز دولية مرموقة متخصصة في تكريم المبادرات الأكثر تأثيراً حول العالم.



وشكّلت حملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقتها حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الطعام الإماراتي، نموذجاً عالمياً لسرعة الاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، وإنتاج حراك وطني شامل وتضامن مجتمعي متكامل لتوفير الدعم الغذائي العاجل للمتضررين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

ولم يقتصر أثرها على إلهام رواد العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، بل حازت أيضاً في فكرتها وتصميمها وتنفيذها تقدير جوائز دولية مرموقة.

وسجلت حملة "10 ملايين وجبة"، التي نظمتها "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد-19)، ونفذها كلٌ من "بنك الإمارات للطعام"، و"مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية" و"سقيا الإمارات"، مساهمات فاقت قيمتها 15.3 مليون وجبة، أتت من الأفراد، مواطنين ومقيمين من أكثر من 115 جنسية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. كما شارك في الحملة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من كافة مناطق الدولة.

وأنتجت الحملة تحت قيادة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تفاعلاً مجتمعياً ومؤسسياً شاملاً مع غاياتها الإنسانية.

وتلقت الحملة مساهمات بقيمة تعادل 6.8 مليون وجبة من مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي مساهمات بقيمة 6.8 مليون وجبة، وما يعادل 5.7 مليون وجبة في قيمته من قطاعات الشركات والأعمال.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن: "نهج الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في العمل الخيري والإنساني هو نموذج للابتكار في أبعاده ونتائجه الإيجابية وأفكاره الإبداعية لأنها تطلق مشاريع إنسانية عملية ملهمة تحفز الجميع على المشاركة فيها ودعمها وتصنع حراكاً شاملاً يمكّن مختلف فئات المجتمع ويرسخ حساً تضامنياً متميزاً بين شرائحه".

وقال القرقاوي: "مبادرات الشيخة هند بنت مكتوم تحقق صدى عالمياً، لأنها تلامس الاحتياجات، وتلهم المؤسسات لدعم العمل الخيري، وتمكّن المجتمعات الأكثر حاجة، بأسلوب مبتكر ينطلق من رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإبداع في العمل الخيري والإنساني والتقييم المستمر لنتائجه وآليات تنفيذه، ويوظف أحدث التوجهات فيه، ويخط معايير جديدة تحقق غاياته الإنسانية العليا بكفاءة وتضمن سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ وتحفظ كرامات الناس."

ولفت إلى أن "الجوائز الدولية لمبادرات الإمارات الإنسانية هي تأكيد عملي على ريادتها وإبداعها وتميزها عالمياً في مجال العمل الخيري المبتكر والمبادرات الإنسانية الهادفة التي تجسد قيمها الإنسانية الراسخة من العطاء والبذل وإغاثة الملهوف ومد يد العون لكل من يحتاجه دون تأخير أو تمييز حتى تحقيق غاياته والوصول إلى الجميع في مختلف أنحاء العالم".

وحازت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" التي جمعت، بالتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبرج خليفة، قيمة أكثر 1.2 مليون وجبة لصالح حملة "10 ملايين وجبة" خلال أسبوع واحد من الحملة خلال شهر مايو 2020، على 34 جائزة وترشيحاً دولياً، بعد أن شكلت مصدر إلهام للتضامن الإنساني والعمل المشترك في مواجهة التداعيات والأزمات ومنارة أمل لكل من يواجهون تداعيات (كوفيد-19).

وأضاءت مبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" واجهة برج خليفة؛ أعلى صرح عمراني على سطح الكوكب، لتشكل أطول منارة أمل إنساني مضاءة بمليون ومئتي ألف مصباح، كرسالة تضامن مع كل من يجابهون بإيجابية وإصرار تأثيرات وباء (كوفيد-19) العالمي.

وقدمت جوائز "كريستا" العالمية Cresta؛ المتخصصة في الحملات الإبداعية بمختلف قطاعاتها والتي تقدم جوائزها في المجال الإبداعي ضمن 24 فئة مختلفة، 6 جوائز لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم الداعمة لحملة 10 ملايين وجبة في العالم.

وشملت جوائز "كريستا" العالمية للمبادرة الجائزة الذهبية عن فئة التصميم الرقمي، وفضيتين عن فئتي الحملة الرقمية للمبادرة والمواقع الإلكترونية للحملات، وثلاث برونزية عن فئات استخدام البيانات في التكنولوجيا الإبداعية، والمواقع الإلكترونية المصغّرة، والرعاية الصحية "كوفيد-19"، إضافة إلى ثلاث ترشيحات للمنافسات النهائية ضمن فئات أنشطة العلامات المؤسسية، والإعلانات المباشرة، وفئة "لو أننا فكرنا بذلك من قبل".

5 فئات

ومنحت جوائز "شورتي لمبادرات النفع الاجتماعي" Shorty Social Good Awards" التي تختار أفضل المبادرات العالمية ذات البعد الإنساني ضمن أكثر من 80 فئة موزعة بحسب نوع الحملة وقطاعها وقضيتها ومنصاتها وشراكاتها ومحتواها واستراتيجيتها، جوائزها لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم الداعمة لحملة 10 ملايين وجبة، ضمن خمس فئات هي: فئة الإغاثة في الأزمات، وفئة مكافحة الفقر والجوع، وفئة المبادرات الحكومية والسياسات، وفئة التمثيل المرئي للبيانات، والجائزة الذهبية عن فئة الاستجابة الفورية.

وتقدمت المبادرة الفائزة على مبادرات عالمية أنجزتها مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجمعية ناشونال جيوغرافيك.

وأشادت مجلة "ذا دايركتري" (The Directory Magazine) المتخصصة في الاتصال والحملات الإبداعية العالمية في عددها ربع السنوي السادس والخمسين بمبادرة "أطول صندوق تبرعات في العالم" المساندة لحملة "10 ملايين وجبة" وبدورها في تحقيق حراك مجتمعي ملهم لدعم المتضررين من تداعيات جائحة (كوفيد-19).

كما رشّحتها جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة "مبرا" (MEPRA) التي تسلط الضوء على أفضل حملات الاتصال في المنطقة ضمن 53 فئة لجائزة أفضل حملة في الشرق الأوسط للعام 2020.

وكانت "جوائز المرأة العربية 2020" بدولة الإمارات، التي نظمتها مجموعة "آي تي بي" الإعلامية ITP Media Group في أكتوبر 2020 بالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، منحت الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، جائزة العمل الإنساني لعام 2020 عن دورها الإنساني في إطلاق "حملة 10 ملايين وجبة" بشكل خاص، ودعم وتطوير ومأسسة العمل الخيري والاجتماعي بشكل عام.

وتشكل الجوائز والترشيحات الدولية تكريماً للدور الريادي الذي لعبته حملة 10 ملايين وجبة في إطلاق تضامن مجتمعي شامل وتقديم مثال عالمي لتعاون كافة فئات المجتمعات ومؤسساته وفعالياته الاقتصادية في مواجهة تداعيات الأزمات والتحديات الطارئة، وتعزيزها لمكانة دولة الإمارات الريادية في مؤشرات كفاءة وسرعة الاستجابة للأزمات والتحديات العالمية وإطلاق المبادرات الخيرية لإغاثة المتأثرين بها في مختلف أنحاء العالم.