شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بتحرك دولي عاجل لانقاذ ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020 طالبت جامعة الدول العربية، مؤسسات المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليتها القانونية والدولية والنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم .

واوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين ،ان الإحصاءات توضح أن 90 بالمائة من الأسرى تعرضوا لضرب مبرح ووحشي أثناء الاعتقال مما ترك عندهم أمراضاً خطيرة..مشدداً على ضرورة احترام وحماية حقوقهم ودعمهم في جميع أنحاء العالم.

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