تعليق الصلاة وانتشار الأمن بعد مقتل ضابط شرطة في مشاجرة بإحدى البلدات الأردنية

السبت 5 ديسمبر 2020

أصدر مدير دائرة أوقاف إربد الثانية، الدكتور عبد السلام نصير قراراً علق بموجبه صلاة الجمعة في جميع مساجد بلدة الصريح في المحافظة، وذلك لدواعي أمنية.



وتواصل أجهزة الأمن الأردنية انتشارها في البلدة الواقعة بمحافظة إربد شمالي المملكة، إثر تواصل أعمال العنف في أعقاب مشاجرة أسفرة عن وفاة شاب.

وأفادت قوات الشرطة بأن أعمال العنف أفضت لحرق ممتلكات في البلدة وإشعال النيران في الطرقات.

وبحسب موقع "رؤيا" الإخباري فإن المشاجرة وقعت بين عدة أشخاص، استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وأدت إلى وفاة ملازم في الأمن العام متأثرا بصابته بعيار ناري خلال المشاجرة التي كانت قد أسفرت عن 5 إصابات بعضها حالتها سيئة.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد كبير من المتهمين الذين شاركوا في المشاجرة. وانتشرت قوات الدرك، يوم أمس الجمعة بهدف الحفاظ على الأمن هناك.