شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تمدد الإغلاق أسبوعين لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الدفاع، إسماعيل صبري يعقوب للصحفيين اليوم السبت إن الإغلاق الجزئي، الذي كان من المقرر أن ينقضي غدا الأحد سيستمر حتى ديسمبر.
وستنهي الحكومة القيود المشروطة في ولايات، بينانج ولابوان وبوتراجايا ومعظم مناطق ولايات كيلانتان وبيراك ونيجيري وسيمبيلان، لكنها أضافت قيودا على بعض المناطق في ولاية جوهور.
وشهدت ماليزيا عودة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، مما أجبر الحكومة على فرض قيود جديدة على الحركة في معظم البلاد.
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