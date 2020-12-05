ولي عهد ابوظبي‎: نعبر عن تقديرنا للمتطوعين في الإمارات وكل أنحاء العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تغريدة على "تويتر" بمناسبة يوم التطوع العالمي.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدته على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "في يوم التطوع العالمي، نعبر عن تقديرنا للمتطوعين في الإمارات وكل أنحاء العالم الذين يجسدون معاني التضحية والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتهم والبشرية.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقيها".

ويوم التطوع العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين، هو احتفالية عالمية سنوية تتجدد في 5 ديسمبر من كل عام، حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985.

ويحتفل بهذا اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.