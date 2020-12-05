شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم السبت إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.



وأضاف خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة.

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