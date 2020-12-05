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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حاكم دبي: سنكون الأسرع في التعافي وسنختتم 2020 بأهم حدث عالمي واقعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً، وأن جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، حيث أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها على التأقلم في الظروف التي أوجدها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "معرض جيتكس ينطلق غداً في دورته الـ 40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية. وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد".
وأوضح أن دولة الإمارات: "ستختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى. 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".
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