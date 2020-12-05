شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن والان مع التفاصيل
وحدث المركز الإشعار بالقول «الواقعة انتهت»، لافتاً إلى أن السفينة والطاقم بخير.
بينت الإحداثيات التي نشرها أن الهجوم وقع في جنوب شرق اليمن بالقرب من منطقة تطل على بحر العرب، التي تقع قبالة مدينة قشن في محافظة المهرة. ولفت إلى سفن في الجوار كمصدر للواقعة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.
وتواصل مليشيا الحوثي وبدعم من إيران وسفنها تهديد الملاحية الدولية وتنفيذ عمليات إرهابية بين الحين والآخر عبر زوارق مفخخة.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.