شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: «أ ف ب»

أعلنت هيئة للنقل البحري، السبت، أن سفينة تجارية تعرضت إلى هجوم قبالة سواحل اليمن.

وقالت الهيئة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، إن عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (يوكمتو) أخذت علماً بهجوم في ساعة متأخرة، الجمعة، استهدف سفينة تجارية، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى. ونَشرت في ما بعد بياناً أكدت فيه انتهاء الهجوم. وقال البيان إن «الحادثة انتهت والسفينة والطاقم بخير».

يشار إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن الأسبوع الماضي، تدمير 5 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي، إنه تمكن من إزالة وتدمير الألغام الخمسة في منطقة جنوبي البحر الأحمر، موضحاً أن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع، وهي من نوع «صدف». وأوضح أنه تمكن من تدمير ما مجموعه 163 لغماً بحرياً زرعتها الميليشيات الانقلابية عشوائياً.

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