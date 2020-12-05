شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم كأس الوثبة ستاليونز في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نظمت جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم الجمعة، في مضمار سداد جاردين في ولاية ساوباولو.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة ضمن استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشهد السباق وتوج الفائزين، إبراهيم سالم العلوي، القنصل العام للدولة لدى ولاية ساو باولو في البرازيل.

وقال: «أود أن أتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه اللامحدود للرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص. إن الدعم الذي يقدمه سموه له تأثير كبير في مكانة ومستقبل الخيول العربية حول العالم، ونفتخر عندما نرى علم الإمارات يرفرف خفاقاً في ميادين البرازيل ولما حققه المهرجان من نجاح ليس فقط في البرازيل، وإنما في مختلف أنحاء العالم».

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