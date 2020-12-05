شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومى الإثنين والثلاثاء، وذلك من خلال شبكة مراقبين متطوعين لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وأضاف عبد الجواد أحمد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سوف تدير وترأس شبكة المتابعة لجنة متابعة مركزية بمقر المجلس بالقاهرة، مؤكدا استخدام خدمات التواصل الإلكتروني ما بين المتابعين لرصد ونقل صورة حية لسير العملية الانتخابية من خارج مقار اللجان، وحتى يتمكنوا من متابعة الانتخابات، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى سهلت عمل منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، قد انتهت من كافة الإجرءات الخاصة بعملية التصويت فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات النواب، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين .

وقال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لعملية التصويت في الداخل وذلك بطباعة بطاقات الاقتراع وتجهيز المقار الانتخابية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان الفرعية أثناء الاقتراع.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، فى تصريحات صحفية ، أن إجراءات أول أيام التصويت في الداخل تبدأ بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.