تحرير 27 محضرًا وإزالة 54 طن قمامة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف برئاسة المحاسب محمد بكري، حملة تموينية، اليوم السبت، لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء.

وحررت الحملة 27 محضرًا متنوعًا، ما بين نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، فضلًا عن محاضر عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وفي السياق جرى تنفيذ حملة نظافة بقرى المركز جرى خلالها رفع 54 طن قمامة وتراكمات ومخلفات صلبة، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة، فضلًا عن صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالطريق الزراعي.