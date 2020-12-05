قبل نهائي الكأس.. "نوة قاسم" تضرب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لهطول أمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، بالتزامن مع اليوم الثاني لـ "نوة قاسم"، المقرر استمرارها 5 أيام.

وتأتي الأمطار قبل ساعات من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، والتي يستضيفها ملعب استاد الجيش ببرج العرب غرب الإسكندرية.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء نحو 180 سيارة شفط وفرق طوارئ بالشوارع، خاصة الأحياء الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية تجري بصورة طبيعية.