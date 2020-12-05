الإمارات تسجل 1214 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 1214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، و3 وفيات، وشفاء 670 حالة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إلى أنه بذلك ارتفع مجموع الإصابات إلى 175 ألفًا و276 حالة، والوفيات إلى 589 حالة، وحالات الشفاء إلى 158 ألفًا و498 حالة.
وكشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و231 ألفا و472 إصابة حول العالم. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة، السبت.
حصيلة قياسية جديدة بالولايات المتحدة سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، لليوم الثاني علىالتوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.
وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500. وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.
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