أمير الكويت يشيد بجهود السعودية وأمريكا وقطر لحل الخلاف الخليجي

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ثلاث رسائل شكر وتقدیر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر.
وأشاد أمير الكويت في الرسائل، حسبما أفادت وكالة أنباء الكويت (كونا) اليوم السبت،بالجهود التي بذلها القادة الثلاثة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.
وأكد أمير الكويت ، في رسالته إلى العاهل السعودي، أن تمثيل المملكة العربیة السعودیة للإمارات ومملكة البحرین ومصر إنما یعكس المكانةالمرموقة لها ودورها الرائد في سبیل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي یعیشها العالم والمنطقة.
وأضاف أن ما تم التوصل إليه يعد "إنجازا سیعید لكیاننا الخلیجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحدیات التي تعصف بالعالم أجمع وبما یمكننا من العمل معا في سبیل تحقیق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه".
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