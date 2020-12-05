استطلاع: ربع طلاب الجامعات اليابانية يفكرون في ترك دراستهم بسبب جائحة كورونا

كشف استطلاع للرأي أن ربع طلاب الجامعات اليابانية التي تدعمها إحدى المؤسسات الخيرية قالوا إنهم يفكرون في ترك مدارسهم وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي أدت إلى ضائقة مالية، فضلا عن تدني دافع الدراسة لديهم.
فقد أجاب 20.9% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم فكروا في الأمر "إلى حد ما"، فيما قال 4.1% إنهم "فكروا جيدا" في الأمر، بينما أوضح 0.7% من بين الطلاب أنهم "ينظرون في الأمر".
ووفق الاستطلاع الذي قامت به مؤسسة "أشيناغا" الخيرية ومقرها طوكيو وفقا لما نشرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم السبت -
كما وجدت الجمعية الخيرية، والتي تقدم الدعم المالي للأطفال في سن الدراسة ممن فقدوا والديهم بسبب المرض أو الكوارث، في استطلاعها أن 4.5% من الطلاب فكروا في إجازة من المدرسة وأن 0.5% قد قاموا بذلك بالفعل.
وأظهر الاستطلاع أن 36.7% ممن شملهم الاستطلاع من أولياء الأمور يرون أن دخلهم قد انخفض نتيجة الوباء.
يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين وشمل ألفا و674 طالبا من طلاب المدارس الثانوية وألفا و690 طالبا من طلاب الجامعات، فضلا عن 2877 من أولياء الأمور.
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