1422 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة في فلسطين

سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 1422‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وحوالي ‭‭15

وقالت الكيلة‭‭ ‬‬إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع ‭‭‭‭‬.584



وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم ‭‭‬‬إغلاقا‭‭ ‬‬شاملا في الضفة الغربية وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 109723 إصابة.