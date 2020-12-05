روسيا تبدأ اليوم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

بدأت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، عملية التطعيم بلقاح “سبوتنيك v” المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية، وأكدت أن 70 عيادة للتطعيم فتحت حتى الآن لاستقبال المواطنين، في حين ستفتح 100 عيادة أخرى بنهاية الشهر الجاري.

وسيتم التطعيم بلقاح “سبوتنيك v”، ليكون في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة، وفق ما أكدته “روسيا اليوم”.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل الجمعة.

وكتب سوبيانين على موقعه الإلكتروني: “عملية التطعيم المعقدة ضد كوفيد قد تم إطلاقها. في الساعات الخمس الأولى تم تسجيل 5 آلاف شخص للتلقيح، وهم من المعلمين والأطباء والعاملين في الرعاية الاجتماعية، أولئك الذين يخاطرون بصحتهم وحياتهم أكثر من غيرهم”.

ويأتي ذلك في وقت سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة زيادة غير مسبوقة بأكثر من 28.7 ألف حالة في حصيلة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن رصد 28782 إصابة بالعدوى، مقابل 27403 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 20.4 بالمائة من المرضى الجدد.