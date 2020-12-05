طقس السبت.. ممطر بمرتفعات الأطلس والسايس والمنطقة الشرقية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، طقسا ممطرا بمرتفعات الأطلس، السايس، المنطقة الشرقية، بعض المناطق الساحلية والجهة الداخلية للغرب.

وستكون السماء أحيانا غائمة بسواحل المحيط الأطلسي ما بين طانطان وآسفي، مع أمطار ضعيفة ومتفرقة، علاوة على تساقطات ثلجية مهمة بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا ابتداء من 1300 متر، فيما سيكون الطقس باردا فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية بوسط المملكة، الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و4 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 5 و10 درجة بالواجهة المتوسطية، الجنوب الشرقي، السفوح الجنوبية-الشرقية، السايس، سوس، هضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 إلى 20 درجة بالسواحل الوسطى وجنوب البلاد وأقصى جنوب المملكة، وما بين 10 إلى 15 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 1 و6 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 7 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، هضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي، وما بين 18 إلى 26 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 12 إلى 18 درجة باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالغرب وهائجا الى قوي الهيجان بالشرق بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بشرق البوغاز وهائجا إلى قوي الهيجان بغرب مالاباطا، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطانطان، وقوي الهيجان إلى خطير ما بين الدار البيضاء ورأس حفيد، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان بعد الزوال شمال الداخلة.