أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بسحب “غالبية” القوات الأميركية من الصومال بحلول أوائل عام 2021، حسب ما أعلنت، أمس الجمعة، وزارة الدفاع (البنتاغون).
وقالت الوزارة، في بيان، “قد تتم إعادة نشر جزء من القو ات خارج شرق إفريقيا”، مضيفة أن “بقي ة القو ات ست نقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح (بإجراء) عملي ات عبر الحدود من قبل الولايات المت حدة والقو ات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظ مات المتطر فة العنيفة”.
وشد د البنتاغون على أن “الولايات المت حدة سن واصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي ي حتمل أن تهد د أراضينا”، متعهدا ب”الحفاظ على القدرة على شن عملي ات موج هة لمكافحة الإرهاب في الصومال”.
يذكر أن واشنطن كانت قد نشرت نحو 700 جندي في الصومال لتدريب القوات الصومالية وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب ضد جماعة الشباب المتطرفة التي صنفتها واشنطن على أنها حركة إرهابية في عام 2008.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: ترامب يأمر بسحب “غالبية” القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.