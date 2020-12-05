شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم تقليص حفل أداء اليمين لتفادي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يعتزم تقليص حفل اداء اليمين من أجل السلامة خلال جائحة فيروس كورونا في تناقض حاد مع الرئيس دونالد ترامب الذي بدأت إدارته بخلاف بشأن حجم الحشود في حفل تنصيب الرئيس.

وقال نائب الرئيس الديمقراطي السابق إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادةً لمشاهدة الحفل والعرض.

وقال بايدن في مسقط رأسه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير "أعتقد أنه من المحتمل ألا يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا. لكن أعتقد أنكم سترون كثيرا من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أنحاء أمريكا ، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل".