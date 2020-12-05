ولي عهد ابوظبي: العمل التطوعي صورة حقیقیة لتقدم المجتمعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن العمل التطوعي صورة حقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا.



وقال في حسابه على تويتر " في یوم التطوع العالمي، نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتھم والبشریة.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا.

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