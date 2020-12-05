شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي اليتش يعود لتدريب الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، تعاقدها مجدداً مع المدرب الصربي ألكسندر اليتش، لقيادة فريقها الكروي الأول في الموسم الحالي خلفاً للمدرب المستقيل عبد الغني شهد.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه، أن المدرب الصربي اليتش يعود من جديد لقيادة فريق الشرطة الأول لكرة القدم.

وأوضح البيان، أن اليتش سيصل إلى بغداد فجر الأحد 6 ديسمبر وسيصطحب معه مساعده ديجان للعمل في الطاقم التدريبي.

وكان اليتش قاد فريق الشرطة الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته مطلع العام الحالي.

يذكر أن فريق الشرطة قاده في المباريات الماضية المدرب الأردني هيثم الشبول؛ إذ تعرض للخسارة أمام فريق الديوانية بهدفين دون مقابل، ثم تعادل مع فريق نفط الوسط 1-1.

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