شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتحرر من «الهاكرز» ويستعد لعودة جمهوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرر نادي مانشستر يونايتد أخيراً من قبضة «الهاكرز» وأعلن النادي إنهاء الهجمة على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر من مساء الجمعة، وانتهت مخاوف النادي من تسرب بياناته الحساسة إلى أيدي قراصنة قد يشفرونها لتضيع إلى الأبد، وعلى الرغم من عدم تعليق النادي على دفع فدية من عدمه، فإن مصادر صحفية أكدت أن عملية تحرره تمت من دون دفع فدية بفضل فريق من الخبراء.

وفي سياق متصل، يستعد اليونايتد لعودة 2000 مشجع لملعبه أولد ترافورد أمام ليدز يونايتد 20 ديسمبر الجاري، في حال خرجت مدينة مانشستر من المرحلة الثالثة للإغلاق.

وذكر تقرير أن الحكومة ستراجع ملف المدينة وردة فعلها لفيروس كورونا قبل 4 أيام من موعد المباراة، وسط تفاؤل بعودة المشجعين إلى الملعب لأول مرة منذ ديربي المدينة في مارس/آذار الماضي.



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