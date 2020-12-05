شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب مستاء من تأثيرات خروج بريطانيا على اللعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، عن شعوره بالإحباط بسبب تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صفقات الانتقالات في ظل تطبيق لوائح جديدة بداية من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

ولن يسمح لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي بدون تصريح عمل، في حين لن يسمح بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، تطبيقا للوائح ما بعد الخروج البريطاني من أوروبا.

ونقلت صحيفة الجارديان عن كلوب قوله: «حتى الآن أنتظر أول مزية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. ما الذي تحسن فعلياً بعد الخروج.

بالتأكيد أنا غير مؤهل للحكم على هذه الأمور لكني كشخص مهتم، فإنني أنتظر أول تأثير إيجابي للخروج».

وأشار كلوب إلى أن مسؤولي كرة القدم فعلوا كل المستطاع لتخفيف تأثيرات الخروج على مجالهم، مؤكداً أن النتائج كان من الممكن أن تكون أكثر سوءاً، لولا تحرك هؤلاء المسؤولين.

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب مستاء من تأثيرات خروج بريطانيا على اللعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.