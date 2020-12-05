أكثر من 1,5 مليون وفاة بكورونا في العالم

أظهرت إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 1,5 مليون شخص في العالم، بينما عدد الإصابات فاق الـ65 مليونا.
وذكرت الجامعة أن عدد الوفيات بلغ مليونا و507 آلاف و580، من بينها 276,383 وفاة في الولايات المتحدة.
وأفادت بأن الإصابات بلغت 65 مليونا و287 ألفا و599، من بينها 14 مليونا و147 ألفا و241 في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
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