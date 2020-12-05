وزير خارجية عمان يصل إلى البحرين

وصل وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم السبت، إلى مملكة البحرين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم، أن الوزير العماني سيشارك خلال الزيارة في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
تأتي الزيارة بعد يوم من كشف وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمدالصباح، عن مباحثات وصفها بالمثمرة جرت أخيراً في إطار تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.
يذكر أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر، من جهة أخرى أنهت عامها الثالثفي الـ5 من يونيو 2020
واستقبل أمير قطر، جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارة تمثل محاولة أخيرة من قبل الإدارة الأمريكية لحل خلاف كبير في الخليج ولتحقيق نصر نهائي للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة.
ويذكر أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) من جهة أخرى أنهت عامها الثالثفي الـ5 من يونيو 2020.
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