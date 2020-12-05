دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودير، مجلس وزرائه إلى اجتماع خاص غدا الأحد لمناقشة اتخاذ "إجراءات إضافية" لاحتواء أزمة جائحة كورونا.
وبحسب مكتب رئيس الحكومة في مدينة ميونخ، سيناقش الوزراء "إجراءات إضافية" خلال مؤتمر عبر الفيديو ظهر غد.
ويوقع مراقبون أن يوافق الاجتماع على مزيد من التشديدللقيود الخاصة بمكافحة الجائحة.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صرح زودر على نحو متكرر بأنه يعتبر اتباع مسار أكثر صرامة أمرا ضروريا في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.
كما أوضح أنه يعتبر الفترة التي من المقرر تخفيف القيود فيها، بينعيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة، طويلة للغاية.
واتفق قادة الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا يوم الأربعاء الماضي على تمديد الإغلاق الجزئي.
وكشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و231 ألفا و472 إصابة حول العالم. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة، السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا .. حكومة ولاية بافاريا الألمانية تناقش اتخاذ إجراءات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.