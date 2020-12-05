روسيا تُسجل 28 ألفا و782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 28 ألفا و782 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد للإصابات بالفيروس منذ أبريل الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و431 ألفا و731 إصابة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس، في بيان اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 508 وفيات

جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 42 ألفا و684 وفاة.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 7993 إصابة من بين الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي، بينما سجلت مدينة "سان بطرسبورج" 3726 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح أن 27 ألفا و644 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و916 ألفا و396 شخصا.يُذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا بدأت صباح اليوم في العاصمة الروسية موسكو باسخدام لقاح "سبوتنيك ــ V".

وسجلت الولايات المتحدة، امس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ 225,201 إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2500.