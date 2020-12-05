باكستان: اعادة فتح مستشفى ميداني بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت حكومة إقليم البنجاب في باكستان إعادة فتح مستشفى ميداني بمركز اكسبو لاهور كان قد أعد مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بالإقليم.

وذكرت شبكة "سماء تي في" الباكستانية أن المستشفى سعتها 300 سرير وسيتم توافر وحدة عالية التبعية لكل سرير، مضيفة أنه من الممكن أن يتم نقل الحالات الحرجة

التي تواجه صعوبة في التنفس إليها.



وأوضحت القناة أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في المستشفيات الكبيرة بإقليم البنجاب، حيث أوصت كافة المستشفيات بضرورة تجهيز وحدات عالية التبعية ووحدات العناية المركزة في حالة حدوث مواقف طارئة.



وكان المستشفى الميداني افتتح لأول مرة في أبريل الماضي، لكن

قد تم إغلاقه مع انخفاض أعداد الحالات المصابة.يذكر أن باكستان تعاني من الموجة الثانية من كوفيد-19؛ حيث سجلت أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 66 مليونا و231 ألفا و472 إصابة حول العالم. وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و524 ألفا و462، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و812 ألفا و972 حالة،اليوم السبت.