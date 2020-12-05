أمريكا تعتزم إلغاء 5 برامج للتبادل الثقافي ممولة من الصين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،اعتزامها إلغاء 5 برامج للتبادل مع الولايات المتحدة مموّلة من الصين، معتبرة أنها "أدوات دعائية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت إنّ "هذه البرامج الخمسة "المُقنَّعة بشكل" تبادلات ثقافيّة تُموّلها وتديرها بالكامل حكومة جمهورية الصين الشعبية " .
وأضاف بومبيو،أن هذه البرامج التي تنظم في إطار تشريع أمريكي يحمل
ورأى أن هذه البرامج الخمسة تؤمّن وصولا مدبرا بعناية لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني ، وليس للشعب الصيني، الذين لا يتمتعون بحرية التعبير والتجمع .
وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين بزعم مشاركتهم في أنشطة تأثير قسري حول العالم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فى بيان عن قيود جديدة لتأشيرات السفر لمسؤولين صينيين ينخرطون في أنشطة مختلفة، بدءا من العنف الجسدي إلى التجسس وممارسة نفوذ خارج حدود الصين.
وقال بومبيو "تهدف هذه الأنشطة الخبيثة إلى استمالة وإكراه
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