سيف اليزيد - سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث رصدت 28782 حالة اليوم السبت، منها 7993 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و431731 منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات تسجيل 508 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 42684.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 28782 إصابة و508 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.