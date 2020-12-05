العراق.. تدمير أوكار لـ"داعش" في سلسلة جبال مكحول

سيف اليزيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم السبت، تدمير خمسة أوكار لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير خمسة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

ومازالت مناطق عديدة من العراق تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكرياً قبل أكثر من عامين.

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