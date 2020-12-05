بايدن يلمح إلى حفل تنصيب محدود في ظل تفشي كورونا

السبت 5 ديسمبر 2020

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الجمعة لمحة مسبقة لما سيبدو عليه حفل تنصيبه في يناير المقبل، مشيرا إلى أن الحدث لن يكون نموذجياً بسبب الجائحة.



وقال بايدن للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2020 ، الذي عقد بشكل أساسي عبر الإنترنت: "أعتقد أنكم ستشهدون شيئا أقرب إلى شكل المؤتمر، من حفل التنصيب المعتاد".

وتابع "أولا وقبل كل شيء، هدفي هو الحفاظ على أمريكا آمنة مع السماح للناس بالاحتفال".

وألمح بايدن إلى أن الأحداث الكبيرة الشخصية التي تقام عادة خلال حفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك الموكب في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة ، لن تقام على الأرجح.

وسيقام حفل التنصيب يوم الأربعاء 20 يناير، ومن المتوقع أن يستمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في الارتفاع حتى ذلك الحين.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأصيب أكثر من 14ر14 مليون أمريكي بالفيروس الجديد منذ بداية تفشي المرض وتوفي أكثر من 276 ألف شخص بسبب المرض، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.