محكمة أمريكية تأمر بإعادة فتح باب الطلبات لبرنامج خاص بالمهاجرين

السبت 5 ديسمبر 2020

أمر قاض أمس الجمعة الحكومة الأمريكية بإعادة فتح باب التقدم بطلبات لبرنامج يحمي من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة كأطفال في توبيخ لإدارة الرئيس دونالد ترامب.



وركز الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين على البرنامج الذي أنشأه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في عام 2012. ومنعت المحكمة العليا في يونيو حزيران محاولة ترامب في عام 2017 لإنهاء البرنامج. ولكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج.

وقال الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن ، الذي يتولى منصبه في 20 يناير كانون الثاني إنه يعتزم استئناف البرنامج.

ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي بنشر إشعار عام على مواقعها الإلكترونية بحلول يوم الإثنين معلنة قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج . كما أمرت المحكمة بأن يوضح الإشعار أن تصريح العمل بموجب البرنامج سيستمر لمدة عامين بدلا من عام واحد.