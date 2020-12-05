شكرا لقرائتكم خبر عن الجابون: هزمنا كورونا وسنحتفل بالكريسماس والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أنه منذ ظهور أول حالة بالفيروس في 12 مارس، قامت السلطات الصحية في المستعمرة الفرنسية السابقة، فورا بإغلاق الحدود وحظر التجول وتكثيف عمليات الاختبار المجانية، مع منع أي شخص من دخول مكان عام من دون إثبات خلوه من الفيروس..ولم تسجل الجابون سوى 59 وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.
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