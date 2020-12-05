شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد إجراءات كورونا في ولاية بافاريا الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودير، مجلس وزرائه إلى اجتماع خاص غدا الأحد لمناقشة اتخاذ "إجراءات إضافية" لاحتواء أزمة جائحة كورونا. وبحسب مكتب رئيس الحكومة في مدينة ميونخ، سيناقش الوزراء "إجراءات إضافية" خلال مؤتمر عبر الفيديو ظهر غد. ويتوقع مراقبون أن يوافق الاجتماع على مزيد من التشديد للقيود الخاصة بمكافحة الجائحة. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صرح زودر على نحو متكرر بأنه يعتبر اتباع مسار أكثر صرامة أمرا ضروريا في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

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