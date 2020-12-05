وزير النفط يدعو الى تعظيم انتاج النفط الخفيف

واكد اسماعيل في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه على "أهمية تعظيم الانتاج الوطني من النفط الخفيف، من أجل تحقيق أيرادات مالية أضافية تدعم الخزينة والاقتصاد الوطني ".

وطالب اسماعيل على "بضرورة التعجيل بمشاريع تحسين مواصفات النفط الخام ، لاهميته في عملية تسويقه في الاسواق العالمية"، مشدداً على "منح الاولولية للعمالة المحلية في المشاريع والحقول النفطية ،والاستفادة من الخبرات الاجنبية والتعاون معاً تنفيذاً للاهداف المشتركة في تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد" .



ويعاني العراق شانه شان الدول المنتجة للنفط من ازمة مالية كبيرة نتيجة انخفاض اسعار النفط، في وقت تتجه الدول المنتجة نحو تطوير المصافي للحصول على ارباح اكثر.