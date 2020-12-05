القبض على 'إرهابية تنتمي لداعش' جنوب صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، عن إلقاء القبض على "إرهابية تنتمي لتنظيم داعش" جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعملية استخبارية، وبعد ورود معلومات دقيقة، ألقت مفارز جهاز الامن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين القبض وفق مذكرة قضائية على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائها لعصابات داعش، وامتلاكها مضافة لتقديم الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم الارهابي".



وأضاف أنه "جرى تدوين اقوالها اصولياً، بعدما اعترفت بمساندة العناصر الإرهابية وتوفيرها الدواء والغذاء اثناء استهدافهم للقوات الامنية، وقد تم احالتها الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقها".



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