التحالف الدولي يدمر خمسة أوكار لـ'داعش' في جبال مكحول

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول".

وأضافت أن الضربة "أسفرت عن تدمير خمسة أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".