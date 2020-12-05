القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك وصلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي كركوك وصلاح الدين. وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة/ شعبة استخبارات نفط الشمال في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة (4/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".



وأضافت أن "أحدهم محكوم بالاعدام غيابيا والاخر شقيق احد قادة داعش بما يسمى قاطع كركوك وقد تمت عملية القبض على اثنين منهم في صلاح الدين والثالث في كركوك بعد التنسيق مع الاجهزة الامنية في قاطع المسؤولية وفق مذكرات قبض، حيث تم تسليمهم لجهات الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

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