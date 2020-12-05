كيف يصوت مصابو كورونا في انتخابات الكويت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت 5 مدارس موزعة على محافظات الكويت، أبوابها أمام الناخبين المصابين بفيروس كورونا للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2020.

ودفعت وزارة الصحة الكويتية بثلاث فرق يعمل تحت مظلتها المئات من الممرضن والفنيين الصحيين لمتابعة الخدمات الصحية خلال فترة الانتخابات، في ظل انتشار كورونا.

وجهزت السلطات الصحية بالكويت 107 عيادات في مقار الاقتراع، إضافة إلى غرف للعزل للتعامل مع الحالات التي تستوجب التدخل الطبي الفوري في حينه أثناء العلمية الانتخابية يوم الاقتراع.





وطالبت وزارة الصحة الكويتية بضرورة توخي الحذر يوم الاقتراع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع داخل وخارج مقار الاقتراع والحفاظ على مسافات آمنة بين الآخرين بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخب والآخر وعدم المصافحة باليد أو لمس الأسطح غير الضرورة.

وشددت على ضرورة إبلاغ أحد المسؤولين القائمين على تنظيم العملية الانتخابية في حال كان الناخب يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة أو بعض الأعراض مثل السعال أوالعطاس.





ويشترط لتصويت الناخبين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أو من يطبق عليهم الحجر الصحي أخذ تصريح الخروج عبر تطبيق (شلونك) قبل الذهاب للاقتراع.

ولا يسمح لأي ناخب مصاب بكورونا بدخول اللجنة دون ارتداء الكمامة منذ مغادرة المكان الذي يطبق فيه العزل الصحي وتغطية الفم والأنف وعدم الكشف عن الوجه (الأنف والفم) إلا إذا طلب منه ذلك من قبل المسؤولين المشرفين على العملية الانتخابية ومن ثم العودة إلى المنزل مباشرة وعدم التخلص من الكمامات إلا عند الوصول لمكان العزل.





كان مجلس الوزراء الكويتي قد عقد اجتماعا استثنائيا، الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بحث في مستهله الشؤون المتعلقة بتنظيم الانتخابات في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

وألقت جائحة كورونا بتأثيرها على مختلف مراحل العملة الانتخابية بداء من الترشيح ثم الدعاية وحتى الاقتراع، وبدلا من إقامة المرشحين الولائم التي تجمع الناخبين كما كانت العادة، اقتصرت الحملات في هذه الدورة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن حظرت السلطات التجمعات خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 567 ألفًا و694 ناخبًا وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين 326 مرشحًا، بينهم 29 امرأة، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس.