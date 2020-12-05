هل توقع أمريكا والإمارات صفقة "إف-35" يناير المقبل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مسؤولة أمريكية كبيرة في بيع الأسلحة أن هناك "إمكانية" لإبرام عقد بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات قبل انتهاء إدارة الرئيس ترامب.

وأقرت هايدي جرانت، رئيسة وكالة التعاون الأمني الدفاعي بالولايات المتحدة، بأن الجدول الزمني لبيع المقاتلات ممكن من الناحية اللوجيستية، لكنه على الأرجح سيتطلب إجراءً سريعًا من الإمارات.

وطبقًا لموقع "ديفينس نيوز" الأمريكي، قالت جرانت، ردًا على سؤال صحفي بشأن إمكانية إبرام عقد بيع المقاتلات بحلول 20 يناير/كانون الثاني الموافق يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن: "إن كنتم تسألون حول ما إن كان الأمر ممكنًا، فهو بكل تأكيد ممكن".

وأوضحت أنهم لا يتحكمون في عملية تسليم المقاتلات، ولكنهم بانتظار قرار الكونجرس، مضيفة: "ثم سننتظر عرضه على الإمارات، والأمر متروك لهم فيما يتعلق بالجدول الزمني".

ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، إن "هذه عملية ثنائية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، لذا ليس لها جدول زمني محدد".

واختتم تصريحاته: "كما يتضح، عندما نعمل على خطابات عرض وقبول، في جميع الأحوال، بالتأكيد سيود الشركاء رؤيتها عاجلًا وليس آجلا، لكن لهذا السبب لا يمكننا تحديد تاريخ بعينه".

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع في بيع طائرات "إف-35" للإمارات.

وتعد مقاتلات "إف-35" درة التاج في سلاح الجو الأمريكي.

كما وتعتبر "إف- 35" من المقاتلات الأكثر تقدما وتطوراً في العالم وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.