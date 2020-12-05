تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:



السبت..

الطقس: ضباب على أغلب مناطق الدولة - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الرياح:

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد..

الطقس: ضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً بوجه يصبح غائما على الجزر والبحر غرباً ليلاً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ليلا غرباً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً ليلاً غرباً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

الاثنين..

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع سقوط أمطار- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الثلاثاء..

الطقس: مغبر وغائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء..

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.