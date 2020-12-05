جوتيريس يحض أرمينيا وأذربيجان على التفاوض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة: (الولايات المتحدة)، «أ ف ب»

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، أرمينيا وأذربيجان على «استئناف المفاوضات برعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا «للتوصل إلى حل سلمي ودائم» في النزاع حول ناجورني كاراباخ.

وشجع جوتيريس في بيانه، الحكومتين والشعبين الأرميني والأذربيجاني على أن يسلكا طريق الحوار، لإرساء السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي.

وأشار أيضاً إلى استعداد الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعوب المتأثرة في ناجورني جراء النزاع الأخير وطلب تعاوناً كاملاً من جانب الأطراف لضمان «وصول حر» من أجل توصيل المساعدات.

ويأتي بيان جوتيريس غداة تصريح مشترك للولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، يعيد تأكيد أهمية هذه الهيئة. ودعت أذربيجان من جهتها إلى استبعاد فرنسا من الوساطة بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نص يطالب بـ«الاعتراف» بناجورني كارباخ.

وأُنشئت مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تسعينات القرن الماضي بعد حرب أولى بين أرمينيا وأذربيجان، وهي مكلفة بالوساطة في ملف ناجورني قره باخ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد ذات الأغلبية الأرمينية والتي تشكل جزءاً من أراضي أذربيجان.

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