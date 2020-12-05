شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 في منجم بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقى 18 شخصاً حتفهم، السبت، بعد أن حوصروا في منجم بمدينة تشونجتشينج جنوب غربي الصين في ثاني حادث من نوعه في المنطقة خلال شهرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وحوصر 24 شخصاً تحت الأرض بسبب المستويات المفرطة لغاز أول أكسيد الكربون في منجم فحم ديوشويدونج، وتم إنقاذ أحد الناجين، بينما تتواصل جهود البحث.

ويجري التحقيق في الحادث الذي وقع، الجمعة، في منجم أُغلق قبل أكثر من شهرين مع تفكيك الشركة لمعدات تحت الأرض.

وتعد مناجم الصين من بين أكثر المناجم دموية في العالم، حيث تم تسجيل 16 وفاة في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون التي حاصرت عمال المناجم في منجم سونجزاو للفحم في تشونجتشينج.

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