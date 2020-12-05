شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تعيد فتح باب الطلبات لبرنامج خاص بالمهاجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكلين - رويترز

أمر قاضٍ، الجمعة، الحكومة الأمريكية بإعادة فتح باب التقدم بطلبات لبرنامج يحمي من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بعد وصولهم إلى البلاد كأطفال في توبيخ لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وركز الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين، على البرنامج الذي أنشأه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في العام 2012. ومنعت المحكمة العليا في يونيو /حزيران محاولة ترامب في العام 2017 لإنهاء البرنامج. ولكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج.

وقال الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، والذي يتولى منصبه في 20 يناير /كانون الثاني المقبل، إنه يعتزم استئناف البرنامج.

ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي بنشر إشعار عام على مواقعها الإلكترونية بحلول، الاثنين، معلنة قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج. كما أمرت المحكمة بأن يوضح الإشعار أن تصريح العمل بموجب البرنامج سيستمر لمدة عامين بدلاً من عام واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة أمريكية تعيد فتح باب الطلبات لبرنامج خاص بالمهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.