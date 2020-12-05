شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يسحب «أغلبية» القوات الأمريكية من الصومال أوائل 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب «أغلبية» القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل عام 2021؛ أي قبل رحيله عن السلطة مباشرة، بعدما كان سرع أيضاً انسحاب قواته من أفغانستان والعراق، بهدف الوفاء بوعده بـ«إنهاء الحروب التي لا نهاية لها».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته قرر «إعادة تموضع أغلبية الأفراد والأصول العسكرية خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021». وأضافت: «قد تتم إعادة نشر جزء من القوات خارج شرقي إفريقيا»، مشيرة إلى أن «بقية القوات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح بإجراء عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة».

ونشرت واشنطن نحو 700 جندي من القوات الخاصة في الصومال لتدريب القوات الصومالية وتقديم المشورة لها، وتنفيذ غارات لمكافحة الإرهاب ضد جماعة «الشباب» المتطرفة التي صنفتها واشنطن على أنها حركة إرهابية عام 2008.

وشدد البنتاجون على أن «الولايات المتحدة لا تنسحب أو تتخلى عن إفريقيا». وقال: «سنواصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي يُحتمل أن تهدد أراضينا»، متعهداً بـ«الحفاظ على القدرة على شن عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال».

ويأتي هذا الإعلان استجابة لرغبة ترامب بوضع حد «لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها» في الخارج.

ومنذ فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يسعى الملياردير الجمهوري، على الرغم من عدم إقراره بعدُ بالهزيمة، إلى تسريع انسحاب القوات من دول عدة بما في ذلك أفغانستان والعراق، قبل تركه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ولا تزال حركة الشباب تشكل تهديداً كبيراً في الصومال والمنطقة، حسب ما أكد المفتش العام للبنتاجون في تقرير. وقال إن الحركة «لا تزال متكيفة وصامدة وقادرة على مهاجمة المصالح الغربية والشركاء في الصومال وشرقي إفريقيا».